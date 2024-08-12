Второй этап Конференции «Единой России» прошел в Лотошино

Состоялся второй этап Конференции местного отделения партии «Единая Россия». В ее работе приняли участие секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Екатерина Долгасова, депутат Мособлдумы Сергей Сретинский, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Любовь Дмитриева, делегаты первичных отделений, члены политсовета. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Темой Конференции стало утверждение предвыборной программы местного отделения партии «Единая Россия» на выборах депутатов совета депутатов городского округа Лотошино, назначенных на 8 сентября 2024 года. Участники конференции единогласно утвердили программу.

Напомним, что среди кандидатов от «Единой России» — представители образования, здравоохранения, культуры, спорта, бизнеса. Они уже провели десятки встреч с жителями, собрав порядка сотни наказов. В числе основных обращений — благоустройство придомовых территорий, установка детских площадок, качество водоснабжения. Также жителей волнуют асфальтирование дорожек и тротуаров, капительный ремонт домов и опиловка деревьев.

«Программа партии ставит основной задачей повышение уровня жизни населения, обеспечение успешного функционирования социальной сферы, максимально возможной занятости населения. Принятый документ полностью отвечает актуальным запросам большинства граждан, поскольку сформирован из конкретных запросов наших жителей», — подчеркнула Екатерина Долгасова.

Основными тезисами программы стали сохранение и развитие агропромышленного комплекса, создание благоприятного инвестиционного климата, сохранение и создание рабочих мест, успешная самореализация молодежи, организация культурного досуга населения, популяризация здорового образа жизни, благоустройство территории округа.

«Принятая программа направлена на достижение конкретных результатов, к которым мы, совместными усилиями, должны прийти, в случае победы наших кандидатов на предстоящих выборах», — сказал депутат Московской областной Думы Сергей Сретинский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.