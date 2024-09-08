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сегодня в 06:14

Второй день выборов в Реутове завершен без жалоб и происшествий

Второй день выборов в Совет депутатов Реутова завершен без жалоб и происшествий, сообщили в пресс-службе округа.

В течение дня ситуацию на избирательных участках мониторили депутаты всех уровней.

«Видно, что люди приходят голосовать в хорошем настроении. Работа комиссий организована должным образом, нарушений и замечаний нет», — прокомментировал результаты своего мониторинга депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

И. о. председателя городского Совета Анна Бабалова не только проверила работу участковой избирательной комиссии, но и проголосовала.

«Погода хорошая, горожане гуляют, многие приходят на участки целыми семьями, атмосфера царит праздничная», — рассказала она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.