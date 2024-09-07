Второй день мытищинцы выбирали депутатов в Совет депутатов городского округа

Второй день мытищинцы выбирают депутатов в Совет депутатов городского округа Мытищи. Среди уже проголосовавших есть и те, кто делает это впервые, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Студентка третьего курса Мытищинского колледжа Полина Колеватова живет богатой общественной жизнью. Она — секретарь молодежного парламента при окружном Совете депутатов и считает, что участие в выборах — это не только возможность выразить свое мнение, но и шанс внести свой вклад в будущее Мытищ.

«Потому что это мой выбор и моя обязанность и вообще гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации, — говорит она. — Тем более это муниципальные выборы, то есть мы в эти дни определяем дальнейшее развитие нашего округа».

Напоминаем, что проголосовать можно сегодня до 20.00, а также завтра с 8.00 до 20.00 тремя способами:

-дистанционное электронное голосование

-на своем избирательном участке

-на дому

Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать заявление письменно либо устно в участковую избирательную комиссию по месту жительства или в территориальную избирательную комиссию по телефону: 8 (495) 581-60-48 до 14.00 часов 8 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.