Вторичный пластик в России тестируют в лаборатории СИБУРа

Гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова побывала в научно-исследовательском центре «СИБУР ПолиЛаб», который входит в число восьми аналогичных площадок компании. Центр, расположенный в Сколково, оснащен передовым оборудованием, позволяющим изучать весь жизненный цикл пластика — от создания гранул с заданными характеристиками до производства изделий и их возврата в оборот после переработки, сообщила пресс-служба РЭО.

Именно здесь СИБУР разрабатывал и тестировал технологии для производства собственного материала Vivilen rPET, выпуск которого налажен на заводе «ПОЛИЭФ» в Башкортостане. Этот материал содержит до 30% переработанного ПЭТ-флекса (полиэтилентерефталата). Часть сырья будет поступать от проекта ООО «Сансара» в Челябинской области, на реализацию которого РЭО выделил 1,8 млрд рублей.

«Функционирование таких научно-исследовательских центров позволит обеспечить расширение спроса на продукты из переработанного пластика. Также это способствует популяризации моноупаковки, то есть из одного вида пластика. Ее легче переработать. Более того, с 2027 года производители и импортеры будут отвечать за весь объем производимой и импортируемой упаковки. А это значительно повышает спрос на перерабатываемые полимерные материалы», — отметила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Специалисты СИБУРа также рассказали о применении вторичного пластика в разных сферах — от строительства и экологичной упаковки до медицины — и показали образцы готовой продукции, изготовленной из переработанного сырья.

РЭО активно поддерживает научные исследования в области вторичного использования ресурсов, и в каждом экотехнопарке планируется создать научно-технический центр для прикладных разработок. Сотрудничество с СИБУРом станет важным этапом в развитии экономики замкнутого цикла.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — построить в России эффективную систему обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений посвящено созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов в повторный хозяйственный оборот.