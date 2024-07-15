Вторая смена стартовала в пришкольных лагерях Подмосковья

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В подмосковных пришкольных лагерях началась вторая смена. С начала лета в них отдохнули более 64 тыс. детей. Оставить ребенка на целый день во вторую смену можно в 80 учебных заведениях региона. Школы примут около 5 тыс. ребят, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Смены в лагерях посвящены спорту, патриотизму, Году семьи, Движению первых, Орлятам России и другим темам. Для детей организуют развивающие занятия, спортивные игры, образовательные экскурсии и многое другое.

Программы воспитания в каждом лагере составлены с учетом рекомендаций министерства просвещения РФ. Особое внимание на сменах пришкольных лагерей уделяется поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья и из социально незащищенных семей.

Лагеря будут работать до конца лета, ожидается еще одна заключительная смена, которая начнется 1 августа и примет более 1,2 тыс. ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны быть активно задействованы в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.