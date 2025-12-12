ВТБ сообщил о росте мошенничества с электронными дневниками в школах

Банк ВТБ зафиксировал увеличение числа мошеннических схем с электронными дневниками в российских школах. Преступники представляются сотрудниками учебных заведений и обманывают школьников и их родителей, сообщает «Царьград» .

Злоумышленники выдают себя за учителей или медсестер и обращаются к школьникам и их родителям с просьбой обновить или перевыпустить электронный дневник. Таким образом они пытаются получить коды из СМС и пуш-уведомлений для доступа к «Госуслугам» или банковским приложениям.

Кроме того, мошенники звонят от имени школьных медсестер и предлагают пройти срочный медосмотр для допуска к занятиям. Для регистрации они присылают фишинговые ссылки, через которые получают личные данные жертв.

Заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев отметил, что мошенники активно используют доверие школьников.

«Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая легкий заработок», — подчеркнул Саранцев.

Он рекомендовал родителям устанавливать на телефоны защитные программы и объяснять детям, как действовать при подозрительных звонках. В частности, советуется завершать разговор, сообщать о нем родителям и уточнять информацию у классного руководителя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.