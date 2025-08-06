Дайте поесть другим! Лимиты на посещение ресторанов введены не просто так

Ресторатор: о лимите времени в заведении гостей нужно предупреждать заранее

Ограничение времени пребывания в ресторане все чаще становится нормой, но если сообщить о нем заранее, это снижает недовольство гостей, сообщил РИАМО ресторатор, идейный вдохновитель ресторанной группы GASK Bro Group Сергей Гаспаров.

«Бронируя столик в ресторане, мы все чаще слышим об ограничении времени посещения — в среднем выделяют около 2 часов. Эта практика вызывает споры, но в основном она продиктована экономическими реалиями и логикой работы заведений. Ресторан зарабатывает на обороте столов. Если гости занимают столик на 4-5 часов, заведение теряет возможность принять новых посетителей и, соответственно, деньги», — сказал Гаспаров.

Он добавил, что другой момент — оптимизация работы в пиковые часы. В популярных заведениях и оживленных локациях вечером, в выходные и праздники выстраивается очередь на посадку.

«Эти временные слоты — не каприз, а управленческая необходимость. Они позволяют справедливо распределить столики, уменьшить очереди, снизить негативные эмоции и впечатление у ожидающих. Например, стол на двоих может быть ограничен 1,5–2 часами, а на компанию — 3 часами», — рассказал ресторатор.

Гаспаров отметил, что реакция неоднозначная. Части посетителей это портит общее впечатление о ресторане, его гостеприимстве, особенно тем, кто пришел отметить какое-то событие.

«Гости сами чаще стали интересоваться наличием ограничений, чтобы это не стало неприятным сюрпризом. Другие на фоне условий высокой загрузки принимают правила игры и в целом спокойно к такому подходу относятся. Если ресторан предупреждает о лимите заранее (при бронировании или до заказа), негатива всегда меньше», — уточнил эксперт.