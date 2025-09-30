ВСУ вторые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР

Вооруженные силы Украины вторые сутки подряд не обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, сообщается в Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Ноль фактов вооруженных атак ВФУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что при этом поступила информация о ранении одного мирного жителя.

Ранее Армия России освободила город Кировск (украинское название — Заречное) на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике.

