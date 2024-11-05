«Дроны не летают»: ВСУ раскритиковали поставляемые Западом беспилотники
Украинские военнослужащие раскритиковали вооружение, которое Запад поставляет Киеву, сообщает RT со ссылкой на Newsweek.
По словам украинского военнослужащего, лучшие образцы оружия не работают вообще, а беспилотники не летают.
В материале говорится, что западные дроны и многие другие виды оружия не подходят для использования в условиях постоянно меняющихся линий фронта.
Ранее сообщалось, что США отдадут Украине новый пакет помощи на сумму 425 млн долларов. В него войдут боеприпасы для комплексов HIMARS, NASAMS и артиллерии. Транш является уже 69-м по счету с августа 2021 года.