«Дроны не летают»: ВСУ раскритиковали поставляемые Западом беспилотники

По словам украинского военнослужащего, лучшие образцы оружия не работают вообще, а беспилотники не летают.

В материале говорится, что западные дроны и многие другие виды оружия не подходят для использования в условиях постоянно меняющихся линий фронта.

Ранее сообщалось, что США отдадут Украине новый пакет помощи на сумму 425 млн долларов. В него войдут боеприпасы для комплексов HIMARS, NASAMS и артиллерии. Транш является уже 69-м по счету с августа 2021 года.