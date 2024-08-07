ВСУ пошли под Курск ради съемок видео, признался пленный

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Пленный боец ВСУ заявил, что в Курской области они хотели поснимать видео

Пленный украинский военный рассказал, зачем ВСУ атаковали Курскую область. По словам солдата, при прорыве их главной задачей была запись видеороликов для командования и закрепление на позициях, сообщает Life.ru .

Украинец заявил, что они входили в область на американских бронетранспортерах семейства Stryker. После этого, по словам пленного, их начали обстреливать из российской артиллерии.

«Задача была занять позиции и сделать несколько видеороликов», — сказал военный.

После артударов бойцы ВСУ начали откатываться, однако по ним стали бить беспилотниками, добавил пленный.

Утром 6 августа украинские силы попытались прорваться в Курскую область. Армия России сдерживала натиск наступающих сил — противник уже потерял сотни своих бойцов и десятки единиц бронетехники.