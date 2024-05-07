Встречавшаяся в 2012 с Путиным девочка призналась, что сказала бы ему сейчас
Фото - © Ольга Павлова/podari-zhizn.ru
Соня Пятница, с которой глава государства Владимир Путин встретился в Кремле после инаугурации в 2012 году, поделилась, что она хотела бы сказать ему сейчас, сообщает ТАСС.
Сегодня девушке уже 20 лет. Впервые она встретилась с президентом летом 2011 года. Девочка подарила ему кофейную чашку с блюдцем, которую сама разрисовала. Также она попросила разрешения побывать в Кремле. В мае 2012 года она вместе с родителями приехала в Москву, где еще раз встретилась с Путиным.
«Конечно, я помню эту встречу. Мне тогда было всего восемь лет, но все равно встреча запомнилась», — сказала Пятница.
Она добавила, что тогда восхитилась внутренним убранством Кремля, назвала его невероятно красивым.
«Я бы (сейчас — ред.), наверное, спросила, помнит ли он меня. И пожелала бы ему здоровья, чтобы все было хорошо», — отметила девушка.
По ее словам, она не интересуется политикой и считает, что президент сам во всем разберется.