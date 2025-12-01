Встречайте зиму в «Москоу Кантри Клаб»

Декабрь наступил – самое время окунуться в настоящую русскую зиму! Идеальное место для этого, даже если за окном пока нет пушистого снега, – «Москоу Кантри Клаб» в Нахабино (филиал ГлавУпДК при МИД России). Тем более что мы приготовили для вас выгодное предложение – скидка 15% при бронировании минимум за 14 дней до даты заезда. Успейте воспользоваться предложением до 29 декабря!

На территории клуба царит атмосфера спокойствия и размеренности. Выберите вариант проживания по вкусу, остановившись в уютном номере гостиницы или в одном из наших коттеджей и таунхаусов. Кстати, такой собственный домик с парковочными местами и площадкой для барбекю – идеальное решение для большой компании.

Мы позаботились о том, чтобы ваш досуг был насыщенным и разнообразным, и каждый член семьи получил яркие впечатления. К вашим услугам: катание на лыжах, коньках и ледянках (весь необходимый инвентарь можно взять в аренду в спортивном комплексе). Любители гольфа могут отточить технику ударов на гольф‑симуляторе последнего поколения в гольф-клубе. А для тех, кто мечтает о романтической прогулке, по заснеженным аллеям можно отправиться верхом – на территории загородного комплекса работает конюшня.

Восстановить силы после активного дня на свежем воздухе поможет СПА-комплекс с бассейном и сауной.

Подробнее можно узнать на сайте moscowcountryclub.ru и по телефону: +7 (499) 248-99-99.

Фото - © «Москоу Кантри Клаб»