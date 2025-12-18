Встречаем Новый год в «Москоу Кантри Клаб»
Фото - © Филиал ГлавУпДК при МИД России
Еще не определились, где будете встречать Новый 2026 год? «Москоу Кантри Клаб» (филиал ГлавУпДК при МИД России, Нахабино) приглашает запланировать незабываемое праздничное путешествие уже сейчас, избавив себя от лишних хлопот в канун торжества. Кстати, при бронировании проживания в отеле от пяти суток предоставляется скидка 10%!
Попав в «Москоу Кантри Клаб», гости словно оказываются в лесной сказке, где царят спокойствие и размеренная жизнь. Уютные гостиничные номера, таунхаусы и коттеджи для больших компаний, бассейн, спа, спортивный комплекс, детский клуб с анимацией — каждый найдет себе занятие и развлечение по душе.
Специально к предстоящему торжеству команда загородного клуба подготовила развлекательную программу «Цирк под новогодним небом». В программе: праздничный банкет с изысканными блюдами от шеф-повара; зажигательная дискотека под хиты из разных эпох; фаер-шоу на фоне звездного неба; зимние развлечения на свежем воздухе. Малышей ждет елка с подарками и поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
Конечно, на этом веселье не закончится. Все праздничные дни в «Москоу Кантри Клаб» будут регулярно проходить мастер-классы, тематические анимационные и спортивные мероприятия для детей и взрослых. Поднять настроение и укрепить иммунитет поможет SPA-комплекс, бассейн, финская сауна, а также катание на коньках и лыжах и многое другое.
Незабываемое начало 2026 года гарантировано!
Подробнее о специальных предложениях, услугах и бронировании можно узнать на сайте moscowcountryclub.ru и по телефону: +7 (499) 248-99-99.