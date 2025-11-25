Встреча в рамках проекта «Наставник Z» прошла в Балашихе

Встреча в рамках патриотического проекта «Наставник Z», который реализуется «Молодой Гвардией» при поддержке партии «Единая Россия» и Ассоциации ветеранов СВО Московской области, прошла в Балашихе 21 ноября, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Инициатива направлена на вовлечение участников специальной военной операции в патриотическое воспитание молодежи.

Представитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Василий Крюков провел практическое занятие по основам начальной военной подготовки для студентов колледжа «Энергия». Он показал ребятам порядок сборки и разборки автомата, рассказал о базовых навыках дисциплины и личной безопасности.

Отдельное внимание на встрече уделили разговору с молодежью о ценностях, которые лежат в основе служения стране.

Проект «Наставник Z» продолжает работать в образовательных организациях округа, формируя у молодых людей уважение к истории страны и готовность к ответственным гражданским поступкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.



«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.