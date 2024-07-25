сегодня в 16:42

Встреча в формате выездной администрации прошла в Мытищах

Очередная выездная администрация стала нестандартной, «переехав» из помещения в Центральный городской парк. Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник, его заместители, начальники управлений и муниципальных служб ответили на вопросы жителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Неформальное общение на свежем воздухе получило положительный отзыв. Пришедших на прием традиционно волновали вопросы землеустроительства, благоустройства, текущего содержания, капитального ремонта, организации дорожного движения и другие.

Прозвучали и слова благодарности эффективность работы администрации и помощь в решении проблем. Так, многодетная мама Ольга Луковникова поблагодарила за помощь в предоставлении единой формы (брендированных футболок и бейсболок) группе детей, отправившихся во Всероссийскую экспедицию на Селигер.

«Они уже с воскресенья на Селигере, занимаются различными научно-исследовательскими работами. Надеюсь, наша команда достойно представит городской округ Мытищи», — сказала Луковникова.

Так же в ходе выездной администрации нам передали благодарности за оказание помощи нашим военнослужащим.

Всего на встречу пришло 64 мытищинца, которые задали 79 вопросов.

Жителям напомнили, что если их вопрос остался нерешенным, или они хотят направить свои пожелания и отзывы о формате выездной администрации, то им необходимо заполнить анкету обратной связи по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.