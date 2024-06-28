Встреча в формате выездной администрации прошла в Электрогорске

В Павлово-Посадском городском округе прошла встреча в формате выездной администрации, на которой открыто и конструктивно обсудили актуальные вопросы, возникающие у жителей Электрогорска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На встрече обсуждались различные темы, начиная от благоустройства и коммунальных услуг до образования и местной инфраструктуры. Жители высказали свои заботы, предложения и идеи. Такой формат взаимодействия позволил не только обсудить актуальные вопросы, но и наметить пути их решения, определить приоритеты для дальнейших действий.

Особое внимание было уделено вопросам, связанным с улучшением качества жизни в городе, включая развитие общественных пространств, ремонт дорог и дворовых территорий.

«Встречи в формате выездной администрации позволяют нам выйти за рамки традиционных встреч в кабинетах, приблизиться к жителям, услышать их мнения и предложения непосредственно на местах, где возникают проблемы. Я благодарю всех, кто сегодня пришел и обозначил свои вопросы за активное участие и вклад в развитие нашего города», — отметил Денис Семенов.

Для проработки вопроса можно позвонить по телефону 2-11-79.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.