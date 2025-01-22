Встреча с жителями в формате выездной администрации пройдет в Люберцах 23 января

В четверг, 23 января, встреча с жителями округа Люберцы в формате выездной администрации состоится в Островецкой школе (д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 5), сообщает пресс-служба администрации округа.

«Пришедшие смогут задать мне и моим заместителям все интересующие вопросы. Начало в 18:00. Приглашаю всех желающих. Также жду от жителей предложений, где, на их взгляд, необходимо в ближайшее время провести подобные встречи», — добавил Владимир Волков.

Ранее встреча с жителями в подобном формате прошла на мебельной фабрике «Кухни Триволи», в поселке Малаховка, городского округа Люберцы.

«Сотрудники предприятия адресовали нам вопросы, касающиеся содержания территории и работы управляющих компаний, благоустройства, безопасности и другие. Все обращения зафиксировали, перед коллегами стоит задача отработать их в кратчайшие сроки», — сказал глава округа Владимир Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.