Встреча с жителями прошла в селе Шугарово

В селе Шугарово состоялась выездная администрация. Жители смогли лично задать вопросы главе округа, секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Сергею Мужальских, депутату Московской областной Думы Андрею Голубеву, заместителям главы и профильным специалистам. Отдельная консультационная площадка работала с руководителем ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Путренко, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Староста деревни Алеево обратилась с просьбой обустроить тротуар по улице Сиреневая. Глава поручил профильному заместителю рассмотреть возможность включения работ в план 2026 года.

Житель деревни Уварово поднял вопрос об устройстве дороги в населенном пункте — щебнем или асфальтовым покрытием. Этот вопрос также взят в работу и будет рассмотрен с учетом проектных и финансовых возможностей.

Мать и сестра участника СВО попросили помочь в покупке рыболовных сетей для передачи на фронт — из них изготавливают защиту от дронов. До конца недели профильному заместителю поручено передать необходимые материалы семье.

Также жители поднимали вопросы ЖКХ, благоустройства, земельно-имущественных отношений — по каждому запросу даны поручения ответственным службам.

«Все обращения жителей для нас важны. Каждый поднятый вопрос берем на контроль — до полного решения. Работа в таком формате позволяет нам видеть ситуацию на местах и реагировать быстро», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Выездные администрации на территории округа будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.