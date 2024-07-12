сегодня в 14:35

Встреча с жителями Люберец в формате выездной администрации состоится 17 июля

Глава г. о. Люберцы Владимир Волков проведет традиционную встречу с жителями в формате выездной администрации 17 июля между домами № 3 и 5 на улице Свободы в поселке Мирный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уважаемые люберчане! 17 июля вы сможете задать вопросы моим заместителям, представителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, правоохранительных органов, депутатского корпуса. Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.

Начало встречи — в 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.