В Мытищах в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая направлена на воспитание гражданской ответственности и гордости за свою страну среди молодежи, в школе № 12 прошло значимое мероприятие, ориентированное на патриотическое воспитание учащихся 7–9 классов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Целью мероприятия было укрепление патриотического духа среди молодёжи, воспитание чувства гордости за историческое наследие страны и повышение интереса к истории родного края.В рамках этой инициативы в школе были проведены лекции и беседы, направленные на расширение знаний учеников о героическом прошлом нашей страны, о героях-защитниках и о важности единства народа для достижения общих целей и процветания государства. Особое внимание уделялось личным историям героев, значению патриотизма и ответственности каждого гражданина в сохранении мира и безопасности. В мероприятии приняли участие депутат от партии «Единая Россия» Вячеслав Муравьев, председатель совета сторонников Юрий Уланов и активист партии Валерий Калинин.

Они выступили перед учащимися, поделились своим опытом и взглядами на важность сохранения исторической памяти и объединения усилий всех поколений во имя будущего страны.

«Именно единство, сплоченность и уважение к прошлому являются основой сильной и процветающей России», — сказал депутат от партии «Единая Россия» Вячеслав Муравьев.

В ходе мероприятия было уделено особое внимание необходимости формирования у молодёжи гражданских ценностей, уважения к ветеранам и заботы о Родине.

«Также мы ответили на вопросы школьников, обсудили актуальные темы патриотического воспитания и подчеркнули важность активного участия каждого в жизни общества и страны», — сказал Юрий Уланов.

Это событие стало важной частью реализации государственной политики по укреплению патриотических ценностей среди молодежи. Оно способствовало воспитанию активных и ответственных граждан, способных внести свой вклад в развитие и процветание страны. Такие мероприятия помогают укреплять связь между поколениями, развивать чувство единства и гармонии, а также формируют основу для будущих успехов нашего общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.