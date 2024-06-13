Встреча с участником СВО состоялась в администрации Ленинского округа

В здании администрации на улице Школьной прошла встреча с военнослужащим из Ленинского городского округа, участвующим в специальной военной операции. В ходе встречи боец с заместителями главы городского округа Татьяной Квасниковой и Эдуардом Арадушкиным обсудили доставку гуманитарной помощи на линию соприкосновения, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Иван (имя изменено), житель Лопатино, сейчас находится в отпуске и параллельно собирает оборудование, необходимое для боевых действий. С этой просьбой он и пришел в администрацию округа.

«Нам сейчас нужны дроны, летняя форма, повербанки и эвакуационные автомобили», — рассказал Иван.

Татьяна Квасникова и Эдуард Арадушкин тщательно зафиксировали просьбу военнослужащего.

«В зоне активных действий каждая деталь может иметь решающее значение. Иван — опытный боец, который прекрасно ориентируется в номенклатуре тех или иных устройств. Было очень удивительно и приятно слышать, насколько этот человек может унифицированно и детально рассказать о потребностях, которые имеются», — сказал заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Каждую неделю десятки тонн груза отправляют из Ленинского городского округа в зону проведения специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.