Встреча с участниками СВО прошла в Реутове

Депутаты, молодежь, представители фонда «Защитники Отечества», общественных и социальных организаций встретились в Реутове на базе Музейно-выставочного центра с пятью участниками СВО. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Филиппа Науменко.

Говорили в первую очередь о помощи бойцам и их семьям. Работа в этом направлении ведется большая. Свыше 500 машин гумпомощи волонтеры центра поддержки уже доставили из Реутова на линию соприкосновения. Стоит отметить, что для военных, которые сейчас находятся в краткосрочных отпусках уже закуплено все, что они заранее попросили.

«Все что мы можем, конечно, приобретаем. Есть заявки, которые требуют времени на их выполнение и дополнительных средств, поэтому, хочется сказать всем нашим ребятам, чтобы они не стеснялись и обращались в наш центр. Возможно, не сразу, но мы будем стараться выполнять все их просьбы и заявки. И у нас к ним есть встречная просьба, чтобы они вернулись домой живыми», — отметила Анна Бабалова.

Кадеты и молодогвардейцы расспросили на этой встрече героев СВО о военной службе.

«На передовой многим бывает страшно, и это совершенно нормально. Если кто-то планирует пойти служить по контракту, сомневаться не надо — хочешь защищать Родину, смелее иди вперед, научат как. Родной город, очень многие волонтеры и неравнодушные люди с самого начала после мобилизации помогали и помогают своим бойцам „от А до Я“ при любой возможности. Спасибо за это, за простые письма со словами поддержки, которые для нас там были на вес золота, за молитвы наших матерей и жен… На лечении и после госпиталя я тоже со всех сторон чувствую поддержку и внимание, это тоже дорогого стоит», — рассказал боец с позывным «Швед».

Участники встречи в музейно-выставочном центре вспомнили также о тех земляках, которые погибли в ходе СВО и, конечно, о миллионах жертв Великой Отечественной войны. Анна Бабалова сообщила, что по инициативе главы Реутова Филиппа Науменко в городе уже установлены четыре мемориальные доски, на домах, где жили погибшие за время спецоперации воины. В память о них в реутовских школах появляются и «Парты Героев». Эта работа продолжается.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.