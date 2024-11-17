Встреча с участниками СВО прошла в Реутове

В фонде социальной защиты населения Реутова (ФСПН) прошла встреча с нашими земляками-бойцами в формате теплых посиделок за чашкой чая. Среди приглашенных гостей были заместитель Главы Реутова Лилия Бабалова, председатель Совета депутатов Николай Ковалев, исполняющая обязанности прокурора Реутова Елена Гурова, депутат городского совета Геннадий Коконин, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как рассказала председатель ФСПН Анна Бабалова, говорили в первую очередь о помощи бойцам и их семьям. Работа в этом направлении ведется большая.

«Мы передаем гуманитарную помощь нашим горожанам на СВО. Важно, чтобы они знали, что город о них помнит, город о них думает. В ответ мы получаем обратную связь с благодарностью от воинских частей», — отметила Анна Бабалова.

В одном из обращений, по словам Анны Бабаловой, бойцы записали видео, в котором просили не проводить салюты на Новый год. А отправить сэкономленные деньги на фронт, где они смогут спасти многие жизни

В гостях были два бойца, которые недавно пришли в отпуск. Один — ветеран боевых действий, но собирается идти на фронт. Второй — пехотинец с позывным «Блондин». Он завтра возвращается на передовую:

«Нахожусь на СВО с момента мобилизации, недавно отметил 2 года нахождения „за лентой“ — в зоне боевых действий. Не первый раз прихожу в Фонд. Он оказывает огромную поддержку нам. Чувствую, сегодня тоже уйду не с пустыми руками».

Вместе с бойцом завтра отправят груз с гуманитарной помощью, который был собран Фондом с помощью жителей и организаций города. Участники СВО и члены их семей могут оставлять заявки на получение необходимых вещей в Фонде.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.