Встреча с представителями власти пройдет в подмосковном поселке Зендиково

10 декабря в 17:00 в поселке Зендиково пройдет прием жителей в формате выездной администрации, в котором примут участие руководящий состав администрации округа и представители подведомственных служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга Кашира.

На выездной администрации жители Каширы могут получить консультации и задать вопросы профильным службам по ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства и благоустройства. Также на встречах жители могут предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры.

Жителей приглашают принять участие во встрече. В ходе общения участники смогут задать свои вопросы представителям власти. Прием пройдет по адресу: поселок Зендиково, улица Банная, дом 6а.

Приемы граждан в администрации городского округа Кашира проводятся 1 раз в месяц. Приемы в территориальных отделах муниципалитета организуются 3 раза в месяц. Уточнить даты, место, время и записаться на прием можно по телефону: +7 (496) 692-87-77.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.