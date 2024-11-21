Встреча с бойцом СВО в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах

На встрече боец, находящийся в отпуске, поделился с своими мыслями и историями о службе на передовой.

Он рассказал о трудностях и рисках, с которыми сталкиваются наши военнослужащие при выполнении своих задач. Каждый его рассказ напоминал нам о том, какие испытания проходят военнослужащие, защищающие нашу Родину.

Среди тем, которые были подняты на встрече, зримо выделялся вопрос о том, как важна поддержка и помощь со стороны общества. Боец подчеркнул, что моральная поддержка, внимание и забота граждан имеют огромное значение в их службе.

«Каждая история, которую мы слышим от наших солдат, помогает нам лучше понимать их нужды. Мы должны делать все возможное для поддержки тех, кто защищает нашу страну. Мы всегда готовы откликнуться на жалобы и предложения наших военнослужащих и их семей», — отметил Денис Топоров.

Такие встречи — это не просто обмен информацией; это возможность сплотиться вокруг общей идеи — поддержки наших бойцов. Сегодня каждый из нас может внести свою лепту в эту благородную миссию.

Напоминаем, что гуманитарную помощь можно оказать в местном отделении партии «Единая Россия»: ул. Мира, 37.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.