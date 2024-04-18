Встреча с бойцом СВО прошла в молодежном центре в Ногинске

Встреча с бойцом СВО прошла в молодежном центре в Ногинске, передает пресс-служба Богородского городского округа.

Мероприятие «Диалоги с героями» провели в центре инициатив «Про молодежь» в Ногинске. Юные жители смогли задать вопросы участнику специальной военной операции.

Боец с позывным «Заря» ушел на передовую добровольцем. Четыре месяца он находился в зоне специальной военной операции. На встрече с подростками он рассказал, как оказывают первую помощь при ранении, как обращаться с оружием, как живут военнослужащие, как доставляется провизия и многое другое.

Такие встречи в центре «Про молодежь» проводятся регулярно. Всероссийский проект «Диалоги с героями» позволяет молодым людям в неформальной обстановке пообщаться с Героями Российской Федерации, Советского Союза и кавалерами ордена Мужества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда «БАРС». Участники СВО приехали на торжественную церемонии вместе со своими близкими.