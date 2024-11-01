Встреча представителей бизнес-сообщества прошла в Павловском Посаде

На базе Павлово-Посадского техникума состоялась рабочая встреча с руководителями предприятий и организаций нашего округа. Участие приняли более 60-ти представителей бизнеса, руководитель Восточной торгово-промышленной палаты МО Маргарита Анатольевна Смирнова, представители Роспотребнадзора и надзорной и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Директор техникума Татьяна Геннадьевна Дугушкина провела экскурсию по учебным аудиториям, где можно было ознакомиться, как и на каком оборудовании занимаются студенты. Все кабинеты укомплектованы современным оборудованием, для ребят созданы все условия, чтобы получить качественное профильное техническое образование.

Проблема недостатка квалифицированных рабочих кадров всегда актуальна. В связи с чем, значительная роль отводится среднему профессиональному образованию, которое непосредственно связано с производственной сферой. Именно здесь готовят будущих квалифицированных специалистов, которые так необходимы нашим производственникам. Сегодня были предложены различные варианты сотрудничества для подготовки профессиональных кадров и последующего обеспечения ими предприятий.

"На территории нашего округа осуществляют деятельность 27 крупных и средних промышленных предприятий, 838 малых и микропредприятий, более 3 тысяч индивидуальных предпринимателей. Уверен, что студенты Павлово-Посадского техникума найдут места приложения труда в коллективах предприятий и организаций нашего округа", — сказал первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

В завершении встречи отметили представителей бизнеса, кто регулярно оказывает помощь нашим бойцам в зоне СВО. От имени главы округа Дениса Семенова поблагодарили всех причастных к формированию и доставке гуманитарных грузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.