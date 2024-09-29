Встреча краеведов состоялась в Мытищинском историко-художественном музее

Очередная встреча мытищинских краеведов состоялась в Мытищинском историко-художественном музее. На встрече присутствовала заместитель главы администрации округа О. А. Сидоркиной, которая отметила важность и нужность таких встреч, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Обсуждались разнообразные темы, прежде всего — это участие краеведов в юбилейных мероприятиях, подготовка краеведческих материалов для печати в журналах и газетах, насущные задачи на предстоящий год.

Ведущий вечера — член Союза краеведов, Председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты С. С. Егоров отметил, что задача объединить всех краеведов городского округа успешно решается, создан рабочий чат из 30 участников, где краеведы могут общаться, обмениваться мнениями, ставить вопросы. Работа проводится в контакте с администрацией города.

Заместитель главы г. о. Мытищи О. А. Сидоркина рассказала о журнале «Малая родина», как подбираются материалы и фотографии для журнала, какие есть постоянные рубрики и поставила вопросы как сделать журнал еще более интересным, читаемым, как привлечь молодежь, заинтересовать их историей края.

Директор музея М. А. Клычникова особое внимание уделила празднованию 220-летия Мытищинского водопровода, 100-летию города Мытищи, 100-летию со дня рождения историка, краеведа Ю. А. Князева и др. Этим датам будут посвящены мероприятия в музее и других учреждения культуры города.

В связи с информацией, что в школах вводятся уроки краеведения педагоги И. Г. Ротко и О. Воронова отметили, что нужны учебные пособия и ими могут стать замечательные книги Ю. А. Князева и В. Маслова, которые построены на архивном материале.

Член Общественной палаты Московской области, Председатель Московского областного отделения ВООПИиК А. А. Громинова говорила о сохранении объектов культурного наследия на территории г. о. Мытищи, ее поддержал мытищинский краевед В. С. Фролов.

Председатель Мытищинского отделения Союза Писателей России и ЛИТО им. Кедрина В. В. Шарова рассказал о краеведческих мероприятиях в 2024 г. и планах на предстоящий 2025 г. От него поступило предложение раз в год выпускать альманах, который был бы посвящен только краеведческим материалам. В будущем году планируется издать сборник стихов поэтов-участников Великой Отечественной войны.

В рамках встречи прошла Презентация краеведческой книги детской писательницы Татьяны Шаровой «Сокровища Мытищ», которая рассказала о ребятах, решивших изучать свою малую родину — Мытищ, ее культуру и традиции. Писательница рассказала о том как появилась идея создания такой книги, о ее структуре и чем она интересна будет школьникам.

Встреча прошла плодотворно, обсуждалось еще множество вопросов, которые волновали наших краеведов, искались пути решения проблем. Подобные встречи будут проходить на систематической основе — раз в квартал. Будем ждать положительных результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.