Встреча через 20 лет: бывшие одноклассники вместе спасают побережье Анапы от мазута

Волонтер из Москвы Надежда Ушакова на берегу Черного моря в Анапе столкнулась с бывшим одноклассником: они вместе занимались спасением побережья от разлива мазута, сообщает kp.ru .

«Представляете, столкнулась со своим одноклассником, с которым не виделась 20 лет. Мы ведь как школу окончили, все разъехались кто куда», — рассказала приехавшая из столицы учительница.

По ее словам, до этого они с одноклассниками даже не собирались на вечерах встречи выпускников.

В свою очередь, Вадим Скоморощенко, с которым столкнулась Надежда, после школы остался в Калининском районе Кубани и сейчас работает заместителем главы муниципалитета. Он отдыхает с семьей в Анапе почти каждый год.

Мазут разлился из танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Многие эксперты назвали ситуацию катастрофичной: она угрожает флоре и фауне Черного моря, больше всего пострадали курортные пляжи. Новогодних каникул в регионе не было: большинство жителей отправились расчищать побережье и оказывать другую посильную помощь специалистам.