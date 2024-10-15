Встреча 100 молодых предпринимателей состоялась в Мытищах

На встрече в молодежном центре «Импульс» собрались 100 молодых предпринимателей с опытом в сфере бизнеса и только начинающих свой путь, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

Спикерами форума стали представители крупного бизнеса: председатель Общероссийского движения предпринимателей, владелец группы компаний «Экоофис» и усадьбы Гребнево Андрей Ковалев; генеральный директор компании «Чистая линия» Армен Бениаминов; основатель федеральной сети премиальных груминг-салонов из Сибири «Блэкгрумер» Даниил Рындевич.

Они поделились с ребятами личными историями успеха и ответили на все интересующие их вопросы.

Кроме того, молодые предприниматели представили свои бизнес-проекты и идеи, рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в процессе их реализации; на мастер-классах «Рефлексивное управление» и «Лучший старт для вашего бизнеса» обсудили, какие льготы для начинающего предпринимателя существуют, поговорили о продвижении своих проектов и поиске финансирования.

«Мы создаем Клуб молодых предпринимателей Московской области, который позволит искать и тиражировать успешные бизнес-практики и устанавливать крепкие связи», — отметила руководитель МИМП Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.