Вспомнил спустя 30 лет: уралец решил оспорить опеку над сыном, погибшим на СВО

Житель Артемовского Свердловской области вспомнил о наличии сына спустя 30 лет, когда тот погиб на СВО. Мужчина захотел вернуть опеку над ним и получить положенные после его смерти выплаты, сообщает E1.RU .

Мальчик жил с матерью, но после ее смерти оказался в доме отца, который завел новую семью. Прожил он там недолго, так как их отношения не заладились. Вскоре несовершеннолетнего забрал дед. В 1995 году он оформил опеку над ребенком. Отец не возражал, встреч с сыном не искал, а лишь платил алименты на его содержание.

Мальчик вырос, отправился на СВО, но погиб. Только тогда его отец вспомнил о нем. Он решил оспорить опеку, когда узнал о гибели сына и причитающихся в связи с этим выплатах, пенсиях и пособиях.

Мужчина обратился с иском в суд и заявил, что лишь в этом году узнал, что в далеком 1995 году опеку над его несовершеннолетним сыном взял родственник. Уралец утверждал, что документ незаконен, нарушает его родительские права и составлен с грубыми нарушениями.

Однако суд отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.