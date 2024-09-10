ВСК Университет запустил новые программы обучения

Специалисты смогут повысить компетенции в использовании искусственного интеллекта для бизнеса, управлении проектами в строительстве и корпоративном страховании.

ВСК Университет оказывает услуги в сфере проведения образовательных мероприятий. Обучение прошли уже несколько десятков тысяч слушателей.

Учреждение предлагает организациям и частным клиентам более 80 образовательных сервисов. Программы разработаны с учетом актуальных тенденций и потребностей рынка. Каждое обучение включает теоретические и практические модули.

17 и 18 октября ВСК Университет проведет интенсив по одному из новых направлений обучения — корпоративному страхованию для профессионалов. В рамках мероприятия эксперты будут освещать главные вопросы, возникающие из-за нестабильности на рынке.

«Мы создаем сообщество, в котором каждый партнер чувствует поддержку и участие. Образовательные услуги, которые мы предлагаем, — это не только шаг к развитию экосистемы отношений, это весомый вклад в успех и благополучие наших слушателей», — прокомментировал достижения Корпоративного Университета генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

Также теперь, с получением лицензии на осуществление образовательной деятельности, слушатели ВСК Университета смогут получить официальные документы: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации и сертификат о дополнительном образовании. Эти документы подтверждают уровень компетенций участников программы и соответствуют современным требованиям.

«В ВСК Университет можно не только приобретать экспертные знания по страховой тематике, но и получать дополнительное профессиональное образование по более чем 80 программам развития „мягких“ навыков, управленческих компетенций и передовых направлений, таких как цифровая трансформация и применение искусственного интеллекта», — отметил ректор ВСК Университета Александр Анапольский.