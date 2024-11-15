ВСК снова в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes

В этом году в рейтинг лучших работодателей России вошли 167 компаний. В основе методологии рейтинга Forbes — оценка компаний по основным факторам развития: «Экология», «Сотрудники и общество», «Корпоративное управление». Оценивались уровень зарплаты, социальный пакет, наличие корпоративного обучения, текучесть кадров, прозрачность процессов, гендерное равенство, экологическая и климатическая политика и другие аспекты взаимодействия компании с сотрудниками и обществом.

В компании реализован ряд проектов, позволяющих команде ощутить заботу и поддержку: стажировки, IT-кемпы, программа благополучия «Забота на работе», марафоны здоровья, поиск и доставка лекарств для семей сотрудников, психологическая поддержка, институт наставничества, отдых в собственном туристическом центре ВСК, спортивные активности.

ВСК получила еще одну престижную награду в сфере HR — сертификат «Отличное место для работы» от Happy Job.

«Для нас важен HR бренд и в целом, что думают о компании сотрудники — насколько корпоративная среда комфортна для работы, проекты интересны и позволяют развиваться, есть ли общая цель и понимание стратегического вектора. Важно, чтобы каждый сотрудник на деле видел, что он важен и ценен, и мог сконцентрироваться на результатах своей работы, опираясь на возможности нашей компании. Профессиональная и мотивированная команда — основа ДНК нашей корпоративной культуры и над этим ВСК работает каждый день», — поделился генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

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