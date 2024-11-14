ВСК рассказала о развитии цифровой инфраструктуры на форуме ЭДО

Одним из ключевых фокусов в цифровизации ДМС в 2025 году станут внедрение в страховую практику утвержденных ФНС стандартов цифровых форматов документов, ускорение перехода страховщиков и клиник на ЭДО, а также развитие цифровой инфраструктуры специализированных программных решений, рассказала представитель Страхового Дома ВСК Наталья Черных в ходе Международного форума по электронному документообороту.

К чему приведет развитие инфраструктуры

Все это сократит время обработки данных, повысит их достоверность, улучшит клиентский опыт. Стандартизация документов и применение электронного документооборота также повысит операционную эффективность участников страхового рынка.

По словам Черных, цифровизация в ДМС необходима не только для повышения операционной эффективности и сокращения затрат страховщиков и ЛПУ. Перечисленные меры позволят улучшить клиентский опыт за счет снижения бюрократических проволочек. Например, сократить время прикрепления застрахованного к лечебной организации с 3-5 дней до 1 дня, исключить потери списков пациентов, из-за чего последним приходится ждать, пока клиника и страховая компания урегулируют проблему между собой.

«Как результат — пациенты могут получить медицинскую помощь более оперативно, повышается доступность необходимых услуг. Сокращение времени на административные процедуры позволяет страховой компании и лечебной организации сосредоточиться на качестве медицинской помощи и индивидуальном подходе к каждому застрахованному», — заявила Черных.

На примере ВСК объем документооборота при урегулировании убытков по ДМС динамично растет — число клиник, взаимодействующих со страховщиком, выросло в 2024 году на 11%, а число зарегистрированных счетов на 13%.

Использование единых форматов основных документов, направленных через ЭДО, позволяет экономить до 50% времени сотрудников на технических операциях, существенно повышая эффективность взаимодействия страховых компаний и клиник.

Дальнейшие шаги

Модератор сессии ЭДО в отраслях экономики: медицина и страхование, начальник отдела методологии организации и развития электронного документооборота между хозяйствующими субъектами ФНС России Юлия Белкина отметила, что работа по разработке приказов с форматами документов ДМС началась в 2022 году совместно с ассоциацией «ФинТех», а в октябре текущего года министерством юстиции были зарегистрированы приказы ФНС.

«И дальнейший шаг — создание координационной группы по внедрению в 2025 году на стороне ФНС обмена электронными документами в рамках ДМС между страховыми и медицинскими организациями. В число участников координационной группы планируется включение представителей ФНС и Банка России, Ассоциации „ФинТех“, страховых и медицинских организаций, разработчиков медицинских информационных систем и операторов ЭДО», — рассказала Белкина.

Страховой Дом ВСК планирует присоединиться к работе в координационной группе ФНС с целью расширения взаимодействия с клиниками в канале ЭДО.