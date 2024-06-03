ВСК признана самой клиентоориентированной страховой компанией

Страховой Дом ВСК стал лауреатом ежегодной премии «Сравни» в сфере финансов и страхования. ВСК признана лидером в номинации «Самая клиентоориентированная страховая компания» по результатам голосования экспертного совета премии и многомиллионной аудитории, сообщает пресс-служба компании.

При выборе номинантов организаторы мероприятия учитывали уровень клиентского обслуживания и ориентированность на качество сервиса и услуг. Эксперты и пользователи «Сравни» присудили победу ВСК, так как компания последние 3 года активно развивает коммуникацию со своими клиентами.

За прошедший год Страховой Дом ВСК значительно улучшил методы взаимодействия с клиентами. Компания за счет миграции на новую CRM-систему автоматизировала контакт-центр. В результате изменений время обработки обращения клиента сократилось до 2 минут, а время дозвона до оператора — до 20 секунд. Также появилась возможность омниканальных коммуникаций: клиенты могут общаться с сотрудниками ВСК в чате мобильного приложения или в удобных мессенджерах.

«Для нас особенно важно, чтобы каждый клиент оставался доволен сотрудничеством с нашей компанией. Поэтому мы уже давно и успешно инвестируем в технологичность и удобство коммуникации с общественностью, развиваем технологии для упрощенного и при этом эффективного взаимодействия с партнерами. Так были созданы инновационные проекты, такие как „Цифровая клиника“, искусственный интеллект при урегулировании КАСКО, первая на рынке технология удаленного урегулирования страховых случаев по ОСАГО и другие. Именно для клиентского комфорта мы обновили сайт ВСК и автоматизировали контакт-центр. Но на этом мы не планируем останавливаться и намерены создавать для клиентов и партнеров новые удобные сервисы и услуги», — отметила руководитель департамента развития клиентского опыта Страхового Дома ВСК Станислава Альбенская.

Генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов поздравил команду Страхового дома ВСК с заслуженной победой в премии.

«Мы видим, насколько внимательно сотрудники компании подходят к каждому запросу от клиентов и считаем, что можно быть уверенным, что ни один из запросов не останется без ответа», — уточнил он.

Премия «Сравни» — одна из самых значимых наград для финансовых и страховых организаций России. Она помогает пользователям получить объективную оценку финансовых и страховых продуктов, организаций. Компании-победители получат специальный бейдж на сайте «Сравни», который будет говорить о доверии со стороны множества пользователей.

В этом году премия проводится второй раз. Она вручалась в 20 номинациях, а в список номинантов вошли не только финансовые и страховые компании и их продукты для физических лиц, но и игроки рынков онлайн-образования и финансирования малого и среднего бизнеса. «Сравни» планирует и дальше проводить премию каждый год и отмечать лучшие компании и продукты.

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