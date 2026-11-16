Всю ночь блеяли: пассажирка пожаловалась на коз в купе поезда
Фото - © сгенерировано ИИ
Россиянка Нина рассказала в своем блоге, что купила билеты в купе, но не получила комфортной поездки, так как в соседнем купе ехали козы.
«Всю ночь они блеяли, а запах стоял на весь вагон. Ни сна, ни комфорта», — написала Нина.
Когда подписчики решили, что видео сделано с помощью ИИ, россиянка ответила, что хотела бы, но это ее реальная поездка из Казани в Тюмень. А козы ехали до Барнаула.
«Ну и что, животные — это чудесные существа. И им тоже нужно как-то ездить. В поезде никогда не бывает тихо, поэтому отдохнуть полноценно можно только по приезду. А потом люди начинают жаловаться на остальных животных и начинают ужесточать провоз и отражается это потом и на собаках», — отметила одна из комментаторов.
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