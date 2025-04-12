Торжественная церемония открытия Всероссийской «Вахты памяти — 2025» прошла в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ в Одинцовском округе. В ней приняли участие свыше 1,1 тыс. человек — около 900 поисковиков и членов патриотических объединений из Подмосковья 230 человек, приехавших из разных уголков страны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Дорогие друзья, уважаемые гости, в том числе из других регионов, хочу поприветствовать всех на открытии нового поискового сезона. Для нас большая честь, что старт Всероссийской „Вахты памяти — 2025“ проходит именно здесь, в нашем родном и любимом Подмосковье», — подчеркнула министр информации и молодежной политики области Екатерина Швелидзе.

Она поблагодарила поисковиков за их титанический труд, за то, что они приносят мир и спокойствие в семьи, вовлекают в эту работу ребят.

«Отдельное спасибо всем мальчишкам и девчонкам, которые, несмотря на свой юный возраст, занимаются такой серьезной и важной работой. Всем удачи, в добрый путь», — добавила министр.

Всероссийская «Вахта Памяти — 2025» организована Минобороны вместе с подмосковным правительством, а еще при поддержке Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и Фонда содействия нацпроектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.

Пройдет около 700 экспедиций

Фото - © Евгений Пронин

«Буквально через несколько дней поисковые отряды отправятся в 34 региона нашей страны, где будут проходить большие и малые экспедиции, их запланировано порядка 700. Нам очень хочется, чтобы неизвестные солдаты обрели свои имена. Поэтому от всей души желаю всем поисковикам, и опытным, и тем, для кого этот поисковый сезон будет первым, удачи», — сказала депутат Госдумы, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

Она уточнила, что очень ценит Подмосковье, реготделение «Поискового движения России» за целенаправленную работу в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата». Ребята проводят очень кропотливую работу, ее результаты впечатляют. КК ней в области также активно привлекают молодежь.

Большой вклад

Фото - © Евгений Пронин

Подмосковье не случайно было выбрано для церемонии открытия «Вахты памяти — 2025», так как местные поисковики вносят большой вклад в установление судеб погибших защитников Отечества и увековечивают их подвиги.

За минувший сезон поисковики области провели свыше 380 экспедиций в местах сражений ВОВ, 94 из них — в регионе. В РФ и союзных странах они нашли останки 388 воинов (207 — в Подмосковье), установлена судьба 19 бойцов (восемь — в регионе). 376 героев захоронены с почестями. Еще найдены родственники 10 человек.

Добрая традиция

Фото - © Евгений Пронин

В ходе открытия поисковики передали внукам и правнукам пропавших без вести воинов архивные документы, которые рассказывают о боевом пути их близких. Данная работа ведется в рамках федпроекта «Судьба Солдата».

«Мы рады видеть коллег из других регионов на нашей подмосковной земле. По доброй традиции мы встречаемся с семьями солдат и офицеров, погибших в ходе Великой Отечественной войны, чтобы вручить документы, в которых отражены судьбы наших Героев. Можно сказать, что мы возвращаем их в семью», — поделилась член регсовета «Поискового движения России» в области, куратор Всероссийского проекта «Судьба солдата» в Подмосковье, командир поискового отряда «Батальон» Юлия Кузнецова.

По ее словам, не всегда удается установить полную картину тех лет, но каждый успех поисковиков — это бесценный подарок.

Уникальная работа

Фото - © Евгений Пронин

Областным поисковикам удалось установить боевой путь двух поколений семьи Свириных — красноармейца Тимофея Ивановича, его брата Сергея, их сыновей Константина Тимофеевича и Павла Сергеевича.

«Я от чистого сердца хочу поблагодарить поисковый отряд за то, что нашли данные, которые мы, родственники, вообще не имели возможности получить. Это небывалый труд, кропотливая многомесячная работа. И то, что произошло — уникально», — сказала правнучка Тимофея Ивановича и внучка Константина Тимофеевича Елена Клименко.

Сергей Дулаев признался, что сам долгое время пытался узнать о судьбе своего прадеда Егора Григорьевича Корнеева из Дмитровского округа. Мужчина пропал без вести под Ленинградом. Но попытки родственника не увенчались успехом.

«Бывали какие-то несовпадения в документах, информация разнилась. Очень долго пытался искать в немецких архивах, но это тоже не дало результата. И тогда обратился в подмосковный поисковый отряд, который где-то полгода вел поиски. Я уже и не надеялся, но потом мне позвонили, сказали, что нашли документы», — поделился Дулаев.

Он добавил, что его бабушка жива, и ей важно было узнать, как сложилась судьба ее отца. Поэтому, как только появилась информация о нем, первым делом все рассказали бабушке.

«Конечно, все были очень удивлены и обрадовались. Хочется поблагодарить ребят, которые занимаются таким важным делом», — отметил собеседник.

Экспедиции и «Уроки мужества»

Фото - © Евгений Пронин

На 2025 год поисковиками региона запланировано проведение свыше 300 поисковых экспедиций, в том числе 90 на территории области и 10 — в рамках проекта «Битва за Москву» (при поддержке подмосковного правительства), а еще 50 «Уроков мужества».

«Уважаемые поисковики, руководители поисковых отрядов, от имени руководства министерства обороны хочу вас поблагодарить и поздравить в началом поискового сезона. Вы делаете благороднейшее дело — занимаетесь восстановлением нашей истории, ищите ушедших, погибших 80 и более лет назад», — сказал генерал-лейтенант, начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ Владимир Коновалов.

Награды для поисковиков и обсуждение планов

Фото - © Евгений Пронин

Особенно отличившимся участникам поисковых отрядов в ходе церемонии Швелидзе вручила награды министерства информации и молодежной политики региона.

«Я пришла в поисковую работу в 2022 году. Наверное, как для любого поисковика, самая яркая — это первая вахта, первое впечатление. У меня это Карелия — „Суоярвский Плацдарм“, с тех пор была там неоднократно, также ездила в экспедиции в Тверскую область, в Солнечногорск, Рузу. Это нелегкая, но безумно важная работа», — рассказала боец поискового отряда «Ополчение» Мытищ Марина Кучер.

Еще на мероприятии главы поисковых отрядов и объединений РФ обсудили планы на будущий полевой сезон. Для участников провели экскурсию по парку «Патриот».

«Я 10 лет в поисковом движении, в этом году будет 18 экспедиция. И сразу же после своей первой поездки создала отряд, — сказала председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения „Поискового движения России“ Анна Саяпина.

Она добавила, что с Подмосковьем отряд связывают давние дружеские отношения. Саяпина принимает участие в автопробеге, который организует министерство информации и молодежной политики, а также в региональных экспедициях — «Бельский плацдарм» и «Суоярвский плацдарм».

Сегодня в области действует 113 поисковых отрядов и 12 объединений. Среди них «Поисковое движение России», региональное отделение ДОСААФ РФ, Российское военно-историческое общество, Союз поисковых отрядов и другие.