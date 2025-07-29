Всероссийскую экоакцию «Вода России» провели на берегу озера в Шатуре

В прошедшие выходные муниципалитет присоединился к всероссийской экоакции «Вода России». Люди и техника работали на субботнике возле озера Лемешинское. Это живописное место — излюбленная зона отдыха для жителей близлежащих деревень и поселков. Поэтому инициативу очистить от мусора береговую линию, окосить траву, выпилить кустарники и старые деревья поддержали глава округа Николай Прилуцкий, волонтеры, общественники и депутаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня мы принимаем участие в акции „Вода России“. Эта акция идет у нас уже не первый год. Действительно, сегодня здесь все собрались: и депутаты, и волонтеры Подмосковья, и партия „Единая Россия“, конечно же, и „Молодая Гвардия“, и люди доброжелательные, которые в окрестностях живут», — рассказал председатель Совета депутатов округа Шатура Дмитрий Янин.

Участников экологической акции обеспечили инвентарем, а для создания бодрого настроения организовали небольшую концертную программу.

«Задействовано порядка 80 человек. Это сотрудники дорожной службы, управляющей компании, также неравнодушные жители, которые здесь находятся, помогают нам убирать территорию у озера. Планируем в августе–сентябре сюда выход подрядчика, который будет выполнять работы по очистке уже самой водяной глади озера. Будет очищаться поросль, которая растет в воде, дно, на берег намоют песок. Планируем сюда также впоследствии завезти немного песка, разровнять его здесь, чтобы сделать пляжную зону», — пояснил заместитель главы округа Шатура Вячеслав Федотов.

Небольшое озеро, предположительно метеоритного происхождения, славится своей чистотой. В водоеме обитает много рыбы. Люди приезжают сюда семьями поплавать на сапах или просто отдохнуть на берегу, возле красивой дубовой рощи.

Большое количество мусора было собрано с прибрежной территории озера. Ветки деревьев и кустарники дробились и превращались в щепу прямо на месте. Скошенную траву сложили в мешки и вывезли. По окончании субботника участников накормили солдатской кашей и угостили ароматным чаем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.

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