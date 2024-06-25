Всероссийская ярмарка трудоустройства стартовала в Подмосковье

В Подмосковье стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей пройдет с 25 по 28 июня и охватит 18 городов региона. Старт мероприятиям дали в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В торжественном открытии этапа всероссийской ярмарки приняли участие заместитель Министра социального развития Московской области Лариса Туманова, депутат Московской областной думы Андрей Голубев, директор центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова, глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

«Мы уже второй год проводим Всероссийскую ярмарку вакансий, мероприятие показало свою значимость и эффективность. Сегодня у нас здесь прекрасное место, прекрасная программа, большое количество работодателей и посетителей. Желаю соискателям найти работу мечты, а организациям — работников мечты», — сказала заместитель министра социального развития Лариса Туманова.

Очень трогательным получилось подведение итогов конкурса детского рисунка «мир профессий глазами ребенка». Победителям и участникам конкурса вручили подарки от центра занятости, Сбера, ВТБ и Альфа-Банка.

«Мы хотели познакомить малышей с миром профессий, а их родителям дать возможность посмотреть, какие специалисты сейчас наиболее востребованы. Сегодня у нас здесь представлены 45 организаций, 392 вакансий. Это довольно большой перечень предложений на рынке труда с достойной заработной платой, а главное — это работа рядом с домом», — сообщила директор центра занятости Светлана Скородумова.

Посетители ярмарки также получили возможность пройти мастер-класс «Эффективное резюме» и тренинг «Как ставить цели, чтобы захотелось к ним идти» от профессионального коуча Ксении Ким.

Также на мероприятии состоялся круглый стол «Взаимодействие образовательных учреждений и предприятий региона с целью построения эффективных карьерных треков трудоустройства выпускников и привлечения молодых кадров». На нем встретились представители 14 предприятий, образовательных учреждений и финансовых организаций.

Ярмарка трудоустройства продолжалась 4 часа. За это время ее посетил порядка 500 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.