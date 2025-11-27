Всероссийского патриотического форума — 2025 объединит более 4 тысяч человек

Роспатриотцентр, являясь федеральным центром, действующим при Росмолодежи, оказывает всестороннюю поддержку молодому поколению России в вовлечении в значимые инициативы: от сохранения памяти о прошлом и развития движения добровольцев до участия в патриотических проектах и формирования системы ценностей, определяющих будущее.

Ключевым мероприятием центра является Всероссийский патриотический форум, представляющий собой масштабное ежегодное событие в области гражданско-патриотического воспитания. Мероприятие пройдет с 7 по 10 декабря в Москве. Главной темой станут «Герои сквозь века».

В 2025 году ожидается, что форум объединит свыше 4000 человек, среди которых будут студенты, ветераны, предприниматели, активисты, лидеры молодежных организаций и участники движения «Юнармия» со всех уголков страны.

Поучаствовать в форуме можно в качестве участника или добровольца. Выбрать наиболее подходящую для себя роль можно на официальном сайте.

В Год защитника Отечества организаторы выражают признательность подвигам героев различных эпох: начиная с времен Александра Невского, через героизм солдат Великой Отечественной войны, и до современных защитников нашей Родины.

Выбирая волонтерство, россияне получают: бесценный опыт в организации мероприятия федерального масштаба, уникальную возможность находиться в эпицентре событий — от этапа подготовки до непосредственной реализации, а также активное участие в работе площадок форума и взаимодействие с организационной командой. Волонтеры могут непосредственно общаться с героями, историками, военнослужащими и государственными деятелями. Могут заводить новых друзей, полезные связи и наслаждаться атмосферой, полной вдохновения.

