Всероссийское общество слепых и Аэропорт Домодедово заключили соглаше-ние о сотрудничестве

26 июня Всероссийское общество слепых и Московский аэропорт Домодедово подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества обслуживания пассажиров с нарушениями зрения и создание максимально доступной среды в воздушной гавани, передает пресс-служба общества.

Мероприятие сопровождалось ознакомительной экскурсией по аэропорту, отдельное внимание на которой было уделено посещению медицинского центра.

Документ подписали президент ВОС Владимир Сипкин и главный врач клиники «DMEMED» — Сергей Махнев.

Подписание соглашения стало частью системной работы аэропорта Домодедово по развитию инклюзивных решений для пассажиров с ограниченными возможностями. Стороны договорились о совместной деятельности, включающей обмен информацией о потребностях людей с нарушениями зрения, участие в разработке и согласовании нормативных и внутренних документов, адаптацию сервиса с учётом специфики восприятия и передового опыта, а также проведение мероприятий по оценке доступности и совместных просветительских инициатив.

Московский аэропорт Домодедово активно формирует комфортную и безопасную среду для всех категорий пассажиров. Особое внимание уделяется сервис-чувствительным путешественникам — людям с ограничениями по здоровью, когнитивными нарушениями и особыми потребностями. В аэропорту создаются персонализированные услуги сопровождения, внедряются технологические и инфраструктурные решения, обеспечивающие доступность воздушного транспорта.

Сотрудничество с Всероссийским обществом слепых стало логичным продолжением курса на социальную ориентированность. Ранее были заключены соглашения с Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Фондом помощи людям с деменцией и их семьями «Альцрус». Эти партнерства служат общей цели — формированию безбарьерной среды и стандарта сервиса, в котором каждый пассажир чувствует себя уверенно и комфортно.

Всероссийскому обществу слепых в этом году исполняется 100 лет. На протяжении этого времени ВОС активно содействует инвалидам по зрению, в том числе посредством участия в реализации государственных полномочий в социокультурной, спортивной реабилитации и абилитации, профессиональному образованию и трудоустройству. Одним из важных направлений деятельности организации является помощь государству в создании доступной среды для незрячих и слабовидящих и интеграции их в общество.