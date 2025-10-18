Всероссийский урок мужества прошел в Балашихе

Всероссийский урок мужества в формате видеоконференции прошел в музее ПВО в Балашихе. Он объединил учащихся из Московской области, Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкесии и Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В телемосте приняли участие Герой России, генерал-майор авиации, член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой, министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов, руководитель исполкома местного отделения Всероссийской организации «Офицеры России» Розалия Абатурова, блокадница Ленинграда, член Совета движения «Вечно живые» Ирина Зимнева, а также представители образовательных учреждений и юнармейских отрядов из всех участвующих регионов.

Главной темой встречи стало сохранение исторической памяти и рассказ о гражданском подвиге жителей аула Бесленей в Карачаево-Черкесии, которые в 1942 году приютили 32 ребенка-блокадника из Ленинграда. Несмотря на смертельную опасность, жители не выдали детей немецким солдатам, дав им новые имена и защитив ценой собственной жизни. Благодаря этому подвигу все дети выжили. Сегодня в Бесленее установлен памятник, символизирующий эту историю: мать-черкешенка обнимает мальчика из блокадного Ленинграда.

«Мы обязаны рассказывать о таких примерах мужества, доброты и самоотверженности. Добро и милосердие спасают наш мир, а память о героизме народа — это то, что объединяет поколения», — отметила Розалия Абатурова.

В ходе урока школьники из разных городов рассказали о работе своих музеев, поделились историями семейных героев и прочитали патриотические стихи.

«Каждый такой мост — это ощущение единства с нашей большой страной. Для нас, жителей небольшого региона, это особенно ценно. Мы помним подвиг аула Бесленей», — сказал Зураб Агирбов.

Урок мужества стал шагом в укреплении духовных связей между регионами и воспитание уважения к подвигу старших поколений.

