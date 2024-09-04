Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций пройдет в Подмосковье

7 сентября 2024 года в Солнечногорске стартует федеральный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Участники поборются за звание самой финансово грамотной семьи России, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Интеллектуальное соревнование пройдет в несколько туров в форматах брейн-рингов и квизов. Все вопросы будут касаться личных и общественных финансов, сбережений и инвестиций. Команды будут учиться сохранять, защищать и преумножать семейный и личный бюджет, при этом в разных формах, с наставниками и проводниками знаний.

Участвовать в состязании могут только семьи, которые стали лучшими в рамках отборочного регионального тура.

Победители фестиваля получат призы, подарки, просветительские материалы, а также отправятся на экскурсии по объектам финансовой системы РФ. В том числе они посетят экспозицию «Военные деньги» музея финансового университета.

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