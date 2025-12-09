Всероссийский правовой диктант пройдет 12 декабря в Химках

Всероссийский правовой диктант состоится 12 декабря в Химках для всех желающих старше 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках 12 декабря пройдет Всероссийский правовой диктант. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 лет. Организаторы подготовили три уровня сложности: «Базовый», «Профессиональный» и «Бизнес». Участникам предстоит ответить на 33 вопроса, часть из которых будет представлена в видеоформате от известных юристов и общественных деятелей. На выполнение заданий отведено 60 минут.

Очное участие возможно в актовом зале Российской международной академии туризма по адресу: улица Горького, 7. Сбор участников начнется в 10:40, вход свободный. Также пройти диктант можно онлайн до 12 декабря на сайте акции. Результаты будут доступны сразу после завершения теста, а каждый участник получит памятный сертификат.

Всероссийский правовой диктант проводится Ассоциацией юристов России уже девятый год и направлен на повышение правовой грамотности. На сайте акции размещены дополнительные материалы для самостоятельного изучения и анализа ошибок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все, что касается трансформации юридической службы, дает высвобождение денег, ресурсов и приносит эффективность. В этом в том числе помогает автоматизация.

«Трансформация юридических служб. <…> Сегодня такое количество кадровиков, такое количество бухгалтеров в современном мире… Они все очень хорошие, все нам нужны, но чуть на другом направлении. Поэтому все, что касается трансформации в этой сфере, дает высвобождение денег, ресурсов и соответственно дает эффективность. Это и есть трансформация: ее две ключевые цели», — сказал Воробьев.