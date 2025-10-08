Всероссийский патриотический форум пройдет в наццентре «Россия» 7–10 декабря

Всероссийский патриотический форум пройдет в национальном центре «Россия» 7–10 декабря. В текущем году мероприятие будет посвящено чествованию героического прошлого и настоящего Родины, наполненных примерами мужества, самоотверженности и любви к Отчизне, сообщает пресс-служба ФГБУ «Роспатриотцентр».

Цель форума: укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание молодежи через пример мужества и доблести героев Родины.

В Год защитника Отечества россияне отдают дань чести и благородству героев, сражавшихся за Родину в разные исторические периоды — от эпохи Александра Невского, через доблестный подвиг героев Великой Отечественной войны, к защитникам Родины периода СВО.

Принять участие в форуме в очном формате могут участники от 12 до 65 лет в двух возрастных группах: от 10 до 17 лет включительно и от 18 до 65 лет. Принять участие в онлайн-программе форума могут все граждане РФ в возрасте от 18 лет.

Зарегистрироваться для участия в патриотическом форуме можно по ссылке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.