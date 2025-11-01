Финальный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2025» стартовал 1 ноября и продлится до 10 ноября, когда отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Организаторами выступают МВД России и «Комсомольская правда».

Голосование проходит на портале издательского дома «Комсомольская правда». Каждый гражданин может выбрать одного из финалистов — лучших участковых уполномоченных полиции, представляющих все регионы страны. В конкурсе участвуют победители территориальных и региональных этапов, за которых ранее проголосовали более 300 тысяч россиян.

Победитель определится по индексу доверия граждан: результаты онлайн-голосования будут скорректированы с учетом численности населения региона. Это исключает возможность накрутки голосов с помощью ботов. Организаторы проводят технический аудит и автоматически отсеивают подозрительные голоса.

Торжественная церемония награждения состоится в здании МВД России. Победитель получит главный приз — внедорожник УАЗ «Патриот» и переходящую бронзовую статуэтку конкурса.

Голосование возможно только один раз с одной учетной записи. Результаты обновляются ежедневно в 12:00 по московскому времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.