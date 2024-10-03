Всероссийский конкурс «Краса ЖКХ» в Подмосковье проходит при поддержке «Единой России»

Новый конкурс для женщин-работников сферы ЖКХ проходит в рамках «Межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства 2024» организованный советом по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ при поддержке федеральных органов власти. Ключевыми партнерами премии выступили совет по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ при поддержке Минстроя России и партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Данная инициатива прекрасная возможность поддержать и отметить представительниц сферы жилищно-коммунального хозяйства. Мы хотим выделить лучших и рассказать о каждой, ведь стоит отдать должное женщинам, которые работают в такой непростой отрасли, как ЖКХ. Именно среди них много первоклассных профессионалов и специалистов, которые наравне с мужчинами ежедневно выполняют сложные работы», — сказала региональный координатор федерального партпроекта «Школа грамотного потребителя», председатель общественного совета партпроекта «Жители МКД» Московской области Наталья Абросимова.

Конкурс будет оценивать не только профессиональное мастерство, но и публичные качества кандидатов, способствующие популяризации осуществляемой ими деятельности.

«У нас серьезные позитивные изменения. Общество, многие молодые люди понимают востребованность рабочих профессий и с интересом выбирают их. Нужно максимально мотивировать ребят дальше», — отметил координатор проекта «ШГП», председатель совета по профессиональным квалификациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства Александр Козлов.

Среди первых, кто проявил активность в конкурсе «Краса ЖКХ», уже значатся следующие регионы: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Липецкая область и Ненецкий автономный округ.

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