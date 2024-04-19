Всероссийский классный час для школьников провели студенты Подмосковья

В рамках реализации программы популяризации проекта «Профессионалитет» амбассадоры и преподаватели Одинцовского техникума провели Всероссийский классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании!» для учащихся 8 и 9 классов Голицынской школы № 1 и школы № 3 Одинцова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Студенты рассказали школьникам о преимуществах проекта «Профессионалитет», раскрыли перспективы для обучающихся при поступлении в техникум, рассказали о чемпионатных движениях, конкурсах профессионального мастерства и других активностях, реализуемых в системе СПО, продемонстрировали видеоролики о ФП «Профессионалитет» и о предприятиях-партнерах.

Присутствующие были приглашены на единый день открытых дверей, который пройдет 20 апреля в 10:00 в Одинцовском техникуме по адресам: г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 18, и г. Краснознаменск, ул. Связистов, д. 11.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.