Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» пройдет в Москве 23–27 марта

Мероприятие соберет будущую научно-технологическую элиту страны. В этом грандиозном юбилейном соревновании лучших молодых умов России примут участие более тысячи амбициозных и талантливых учащихся, имеющих собственные достижения в науке и инженерном деле. Об этом сообщают организаторы форума.

Мероприятия форума пройдут в первоклассной академической среде — на базе 14 научных центров мирового уровня и 11 ведущих российских университетов. Тематика форума охватывает самые актуальные направления в области инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук.

Главные организаторы форума — Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Российское молодежное политехническое общество. Председатель программного комитета форума — Вице-президент РАН академик С. Н. Калмыков. Председатель жюри форума — директор ФИЦ «Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН», академик С. В. Гарнов.

Форум является крупнейшим мероприятием Десятилетия науки и технологий и проводится при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минобороны России, Российской академии наук, Ассоциации технических университетов, госкорпораций, высокотехнологичных компаний, институтов инновационного развития, ряда других организаций.

Для отбора на форум программа «Шаг в будущее» организовала по всей стране 165 региональных соревнований, которые проходят на базе ее представительств. За право участия в форуме борются десятки тысяч молодых исследователей и разработчиков — учащиеся школ, воспитанники кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, студенты колледжей, техникумов, 1-го и 2-го курсов вузов.

Участников форума ждет насыщенная событиями программа — научно-технологическая выставка лучших исследований и разработок, работа 52 научных секций, фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, олимпиады и конкурсы, знакомство с научными лабораториями и инженерными центрами, а также главная баталия форума — битва команд за научно-технологический кубок России. В копилке высокостатусных наград — дипломы федеральных министерств, Российской академии наук, университетов, научных центров и высокотехнологичных компаний, научные медали и кубки, стипендии и стажировки.

Победители и призеры форума пользуются льготами при поступлении в высшие учебные заведения Российской Федерации. Программа «Шаг в будущее» является ведущим российским организатором работы с талантливой молодежью в сфере исследований и разработок. В число учредителей программы входят Минобрнауки России и Минпросвещения России.

Работа программы поддержана пятью грантами президента РФ. Ежегодно научно-технологическую подготовку в программе проходят более 150 тыс. молодых российских талантов. В научно-технологическую экосистему программы входят 848 организаций — научных институтов, высокотехнологичных компаний, вузов, инженерных центров, на базе которых учащиеся выполняют свои исследования и разработки. Реализация программы «Шаг в будущее» включена в состав инициативы «Наука побеждать» плана проведения Десятилетия науки и технологий в РФ.