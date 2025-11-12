Всероссийский форум «Настоящие отцы» пройдет в Хабаровском крае 9–12 декабря

сегодня в 21:29

На территории Хабаровского края с 9 по 12 декабря 2025 года пройдет Всероссийский форум «Настоящие отцы». Об этом сообщает пресс-служба комитета по делам молодежи правительства региона.

Проведение форума запланировано по следующим форматам:

лекции по теме отцовства от ведущих экспертов страны;

дискуссии и обмен практиками в сфере отцовства;

стратегические сессии;

лекции по теме медиа и создания сообществ от экспертов;

возможность создания и презентации своих проектов в сфере отцовства;

совместная с детьми физическая активность и игры;

для детей отдельные площадки с развивающими мастер-классами, творческими мастерскими, групповой работой.

Участниками мероприятия в 2025 году станут более 100 молодых отцов и 100 детей. Мероприятие состоится на базе молодежного культурно-досугового центра по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, дом № 7а.

Для участия в форуме каждый претендент должен пройти регистрацию до 28 ноября 2025 года на платформе. Проживание и питание обеспечиваются за счет принимающей стороны. Транспортные расходы, связанные с прибытием к месту проведения форума и обратно, участники несут самостоятельно либо за счет командирующей/направляющей стороны.